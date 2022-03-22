Mersin'de köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin köpek yavrusuna şiddet uygulaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şevket Sümer Mahallesi'nde, bir kişinin müstakil evinin damında şiddet uyguladığı köpek yavrusunu aşağı attığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Akdeniz Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü.

Polis ekipleri şüpheli M.K'yi de gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpek yavrusunun tedavisini yapan veteriner hekim Mahmut Karakaya, gazetecilere, şüphelinin güvercinlerini yediği iddiasıyla köpeğe şiddet uyguladığını öğrendiklerini belirterek, "Tedavisine başladığımız köpek yavrusunun ön dişlerinde kırıklıklar, bir gözünde de kanama var. Kalçasında ve sol ayağında kırık mevcut. Röntgenini çektik, ilaçlarını uyguladık. Perşembe günü yapacağımız cerrahi müdahalede ayağına ve kalçasına pin takacağız. İnşallah tekrardan yürüyecek. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Öte yandan, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar kaydedildi.