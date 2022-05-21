Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler

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Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Tarsus ilçesinde kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesinde kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarsus- Adana D 400 kara yolu üzeri Yenice Mahallesi'nde, Mahmut Belen (45) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile S.A. idaresindeki 01 AIN 18 plakalı kamyon çarpıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Belen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Adana, Belen, Güncel, Haberler

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