Mersin'de kaçak sigara operasyonu: 13 bin makaron ve 20 kilogram tütün ele geçirildi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 13 bin makaron, 20 kilogram tütün ve 3 bin makarona basılmış kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 kilogram tütün ve 3 bin makarona basılmış kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, piyasaya kaçak makaron ve tütün ürünleri süreceği öne sürülen kişiye yönelik Sebil Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Şüphelinin aracında yapılan aramada 13 bin makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 3 bin makarona basılmış kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için jandarmaya götürüldü.