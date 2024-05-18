Mersin'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü sahte kimlikle Artvin'de yakalandı
Mersin'in Mut ilçesinde 6 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü, sahte kimlikle Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı. Hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'nin Gürcistan'a kaçmayı planladığı tespit edildi.
Mersin'de 6 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü sahte kimlikle Artvin'de yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2018 yılında Mersin'in Mut ilçesinde kasten adam öldürme olayıyla ilgili hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'nin (35) Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde saklandığı tespit edildi.
İlçeye bağlı Kaya köyü Papat mevkisinde bir kulübede saklanan G.G'nin, Gürcistan'a kaçmayı planladığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. G.G, üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.
Gözaltındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.