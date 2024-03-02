Mersin'de ev yangınında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Durmuş ve Elif Bütüner'in cenazesi defnedildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi toprağa verildi.
Arslanlı Mahallesi'ndeki müstakil evde dün çıkan yangında yaşamını yitiren Durmuş (55) ve eşi Elif Bütüner'in (50) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Türbe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
Buradaki cenaze namazına çiftin akrabaları ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı namaz sonrasında karı kocanın naaşları mahalle mezarlığına defnedildi.