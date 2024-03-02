Üye Girişi
Haberler

Mersin'de ev yangınında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi

Güncelleme:

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Durmuş ve Elif Bütüner'in cenazesi defnedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi toprağa verildi.

Arslanlı Mahallesi'ndeki müstakil evde dün çıkan yangında yaşamını yitiren Durmuş (55) ve eşi Elif Bütüner'in (50) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Türbe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Buradaki cenaze namazına çiftin akrabaları ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı namaz sonrasında karı kocanın naaşları mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Erdemli Mersin Olay Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title