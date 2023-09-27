Mersin'de Çalıntı Motosiklet Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, evin önünde park halindeki motosikleti çaldığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli'nin Çeşmeli Mahallesi'nde bir evin önünde park halindeki 300 bin TL değerinde motosikletin çalınması üzerine hırsızlık olayının faillerini yakalamak ve çalınan motosikleti bulmak amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda çalınan motosikletin Adana'nın Ceyhan ilçesine götürülerek bazı aksamlarının değiştirilerek kullanıldığı tespit edildi. Şüpheli şahsın kimlik bilgilerini de tespit eden JASAT ekipleri, Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müşterek icra ettiği operasyonda şüpheli şahsı gözaltına alarak, çalıntı motosikleti buldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi. - MERSİN