Mersin'de Alzheimer hastası kayboldu, ölü bulundu
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Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası İsmet Kocabaş, evinin yakınındaki bahçede ölü bulundu. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası evinin yakınındaki bahçede ölü bulundu.
İlçeye bağlı Çağlayangedik Mahallesi'nde oğluyla birlikte yaşayan İsmet Kocabaş, dün gece evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine AKUT, jandarma, 6 gönüllü vatandaş ve 2 arama köpeğiyle arama başlatıldı. Arama sonucu yaşlı adam evinin yakınındaki bahçede ölü bulundu. Ölü bulunan İsmet Kocabaş, Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN