Mersin'de 12 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek

Mersin'de yapılan denetimlerde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 12 kişi, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığını engellemek ve organizatörlük yapan şahısları yakalamak amacıyla Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde denetim yapıldı. Asayiş, trafik ve komando timlerinden oluşun 136 personelle 43 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 312 kişi kontrol edildi.

Kontrollerde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Ayrıca mevzuata uygun hareket etmediği belirlenen 49 yabancı uyruklu şahıs hakkında idari işlem yapılarak 145 bin 980 TL idari para cezası uygulandı. - MERSİN