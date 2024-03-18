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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri rahmet ve şükranla anıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; "Muhteşem tarihimizin destansı durağı 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun. Çanakkale'de dev orduların önüne duvar ören; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Akşener, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin birliğinin, dirliğinin, inanmışlığının, kahramanlığının ve bağımsızlığının vücut bulduğu Çanakkale ruhunun 109. yılındayız. Muhteşem tarihimizin destansı durağı 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun! Çanakkale'de dev orduların önüne duvar ören; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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