Mendirek altına sıkışan kediyi dalgıç kıyafetli itfaiyeci kurtardı - Haberler

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Mendirek altına sıkışan kediyi dalgıç kıyafetli itfaiyeci kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Emir Yıldız - Güncel
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Mendirek altına sıkışan kediyi dalgıç kıyafetli itfaiyeci kurtardı

BALIKESİR'de, mendirek altındaki kayalara sıkışan gebe kedi, denizin dalgalı oluşu nedeniyle kurtarılamadı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de, mendirek altındaki kayalara sıkışan gebe kedi, denizin dalgalı oluşu nedeniyle kurtarılamadı. 1 hafta havalandırma deliğinden bakılarak kontrol edilen kedi, dalga etkisini kaybedince dalgıç kıyafetiyle denize giren itfaiyeci Muhittin Çapa tarafından kurtarıldı.

Marmara ilçesi Avşa Adası'nda iskeleyle altındaki kayalıkların arasına sıkışan gebe kediyi fark edenler, kurtarılması için itfaiye görevlilerinden yardım istedi. Sert esen rüzgarın neden olduğu dalga nedeniyle denize giremeyen, arama ve kurtarma eğitimi alan itfaiye görevlileri, kediyi 8 gün boyunca, iskelede açılan hava tahliye deliğinden yiyecek uzatarak besledi. Dalganın etkisini kaybetmesinin ardından dalgıç kıyafeti giyen itfaiyeci Muhittin Çapa, iskeleden denize atlayıp 1 saat süren çalışmanın ardından, elindeki metal çubukla sıkıştığı yerden çıkarttığı kediyi, sopaya bağlı fileye girmesini sağlayıp kurtardı. Çapa, kediyi kurtardıktan sonra kendisini görüntüleyen hayvanseverlere, "Yaşasın o kediyi kurtardım" diyerek poz verdi. Kediyi doğaya bıraktıklarını söyleyen Çapa, "Avşa'da ilgi odağı olan kediye, esnaf özel olarak bakıyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Emir Yıldız - Güncel

Avşa Adası, Marmara, İtfaiye, kedi, Güncel, Haberler

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