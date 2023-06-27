Menderes Belediyesi Camileri Bayrama Hazırladı

Menderes Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki tüm camilerin bakım ve temizliğini gerçekleştirdi. Camilerin iç ve dış temizliği, bakımı ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Bayram öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Menderes Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçedeki tüm camilerin bakım ve temizliğini gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini hijyenik koşullarda ve huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için camilerde bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ilçede yer alan 66 caminin tamamında yapıldı. Uygulama kapsamında camilerin iç ve dış temizliği, bakımı ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Bayram öncesi ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Hemşerilerimizin ibadetlerini huzur içerisinde yapması için tüm ibadethanelerimizde bakım ve temizlik çalışmalarımızı periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramı öncesinde de bu çalışmalarımıza hız verdik ve tüm camilerimizi bayrama hazır hale getirdik. Menderes'imizde bayram öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçemizde Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.