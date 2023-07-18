Memur Sen Antalya İl Temsilciliği Seçim Sonucu

Memur Sen Konfederasyonunun Antalya Temsilciliği için yapılan seçim sonucunda Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İl temsilciliğine seçildi. Seçimde toplam 70 delege oy kullandı ve Eyüp Bülent Miran 38 oy aldı.

Memur Sen Konfederasyonunun Antalya Temsilciliği için yapılan seçim sonucunda Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İl temsilciliğine seçildi.

Memur Sen Antalya İl Temsilciliği için mevcut başkan Büro Memur Sen Şube Başkanı Ünal Hisarkaya, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran ve Sağlık Sen Şube Başkanı Osman Kasap aday oldu. Eğitim Bir Sen Şube binasında gerçekleşen seçimde 15'i Şube Başkanı olmak üzere toplam 70 delege oy kullandı. Mevcut başkan Ünal Hisarkaya 10, Osman Kasap 22 oyda kalırken, Eyüp Bülent Miran 38 oy aldı.

Herkese teşekkür etti

Kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkürlerini sunan Memur Sen İl Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Memur Sen Konfederasyonu'nun ve Eğitim Bir Sen'in mensubu olmaktan gurur duyduğunu, kamu görevlilerinin haklarının, kazanımlarının korunması noktasında var gücüyle çalışmaya devam edeceğini söyledi. Her mücadelenin ve elde edilen kazanımın altında büyük çalışmaların yattığını vurgulayan Miran, çalışanlar için verdikleri tüm çabadan ve döktükleri her ter damlasından onur duyduklarını söyledi. - ANTALYA