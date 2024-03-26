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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Dahiler Koleji Projesi'ni açıkladı

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gelecek dönemde planladığı "Dahiler Koleji Projesi"nin detaylarını açıkladı.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Üstün Zekalılar Vakfı ile Dahiler Koleji'ni kente kazandıracaklarını, Robert Koleji, Cambridge, Oxford mantığında bir koleji Erenköy Mahallesi'nde hayata geçireceklerini belirtti.

Üstün zekalı öğrencilerin okuyacağı bu kolejin her yıl 25'er kişiden 50 kişilik kontenjanla yabancı dilde eğitim veren yatılı kolej olacağını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu okulda Türkiye'nin 50 veya 100 yılını yönetecek bilim adamlarının, sanayicilerin, ekonomistlerin, siyasetçilerin yetişmesini hedefliyoruz. Buralardan çıkacak öğrencilerimiz sanayicinin nitelikli eleman ihtiyacını da sağlayacak diye düşünüyorum. Bizi heyecanlandıran bir proje bu. Erenköy Mahallesi'nde yine farklı bir lisemiz var, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi. Bu lisemizin de Kayseri'ye ve sanayicilerimize çok faydası olacak. Bunlar Kayseri'nin gözbebeği okullar olacak inşallah. Yeni dönemde en önemli sloganımız nitelikli meslek liseleri olacak. Bu liselerimizi öğrencilerin tamamının burslu okuduğu, stajlarını sanayicilerimizin yanında yaptığı, belli başarıyı yakalayan öğrencilerin iş garantisinin olduğu şekilde yapmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Palancıoğlu Erenköy Türkiye Eğitim Güncel Haberler

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