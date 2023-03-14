Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin Vatandaşları İçin Yaptığı Seyahat Uyarısına Karşı Çıktı

Lopez Obrador, bu uyarıların Meksika'nın mevcut reformist gündemine katılmayan "muhafazakar" ABD'li politikacıların ülkesine karşı yürüttüğü kampanyanın bir parçası olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Ulusal Saray'da sabah düzenlediği basın toplantısında tepki gösteriyor, 6 Haziran 2022. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Lopez Obrador, bu uyarıların Meksika'nın mevcut reformist gündemine katılmayan "muhafazakar" ABD'li politikacıların ülkesine karşı yürüttüğü kampanyanın bir parçası olduğunu söyledi.

MEKSİKO, 14 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan vatandaşlarına Meksika'da tatil yapmaktan kaçınmalarını tavsiye eden seyahat uyarılarına karşı çıktı.

Lopez Obrador, Meksiko'daki Ulusal Saray'da Pazartesi günü düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilere, "Meksika ABD'den daha güvenli. Meksika üzerinden güvenli bir şekilde seyahat etmek için hiçbir sorun yok" dedi.

Lopez Obrador'a göre, Meksika güvenli ve son yıllarda ülkede ikamet etmeye gelen Amerikalıların sayısı giderek artıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu şiddetiyle gölgelenen birkaç eyalet için "seyahat etmeyin" uyarısı da dahil olmak üzere Meksika destinasyonları için seyahat uyarıları yayınlamıştı.

Meksika Devlet Başkanı, bu uyarıların Meksika'nın mevcut reformist gündemine katılmayan "muhafazakar" ABD'li politikacıların ülkesine karşı yürüttüğü kampanyanın bir parçası olduğunu söyledi.

Lopez Obrador, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın Pazartesi günü Washington'daki hükümetin suç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı aldığı önlemler hakkında bilgi vermek için Meksikalı konsoloslarla biraraya gelmeyi planladığını söyledi.