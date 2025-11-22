Meksika Büyükelçisi: Türkiye ve Meksika'nın Kültürel Mirası Bizleri Birleştiriyor

Meksika'nın yeni Ankara Büyükelçisi Javier Diaz de Leon, Türkiye ve Meksika'nın iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğuna dikkati çekerek "Her iki ülke de geçmişinden, kökenlerinden büyük gurur duyuyor. Dünyaya kültürel mirasından çok fazla şey sunan uluslarız. Dolayısıyla kültürümüz ve geçmişimizle duyduğumuz gurur, bizi bir araya getiren ortak noktamız." dedi.

Leon, Türkiye'deki görevine başlamasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Meksika'nın iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğunu söyleyen Leon, "Bizler, dünya çapında önemli konularda işbirliği yapan ve sürekli iletişim halinde olan ülkeleriz." diye konuştu.

Leon, Türkiye ve Meksika'nın G20 ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) gibi uluslararası platformlarda birlikte yer aldığına işaret ederek şunları söyledi:

"Hepimiz, dünya çapındaki çatışmaların barışçıl çözümü gibi konularda daha güçlü bir ses çıkarmak için nasıl birlikte çalışacağımız konusunda ortak bir görüşe sahibiz ve elbette, Birleşmiş Milletlerin (BM) nasıl reformdan geçirileceği konusunda da görüşlerimizi paylaşıyoruz. Çünkü mevcut yapısının özellikle Güvenlik Konseyinin iyi işlemediğini düşünüyoruz. Bu çerçevede diğer ülkelerin ve diğer halkların daha iyi temsil edilmesine ihtiyacımız var."

"Her iki ülke de geçmişinden, kökenlerinden büyük gurur duyuyor"

Leon, Türkiye ve Meksika ilişkilerini daha da iyi hale getirilebileceğine işaret ederek "Birlikte yapabileceğimiz çok daha fazla şey var, özellikle teknoloji işbirliği gibi konularda. Mahsullerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve daha iyi gıda için ülkelerimiz arasında önemli olan konularda birçok ortak bilgimiz var." ifadelerini kullandı.

Meksika Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı (AMEXCİD) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında güçlü bağ kurmak istediklerini söyleyen Leon, "Ekonomik ilişkilerimiz çok sağlam. Meksika, Türkiye'nin Latin Amerika'daki en önemli ikinci ticaret ortağı." değerlendirmesini yaptı.

Tüm bu potansiyellerin yanı sıra iki ülke arasında turizm potansiyelinin de çok büyük olduğunu söyleyen Leon, "İstanbul ile Meksika arasında neredeyse her gün direkt uçuşlar düzenleniyor." dedi.

"Bu güzel ülke hakkında her gün çok şey öğreniyorum"

Türkiye'ye ilk kez, görevine başlamasının ardından geldiğini söyleyen Leon, "Bu güzel ülke hakkında her gün çok şey öğreniyorum." diye konuştu.

Leon, Ankara'yı "yaşamak için harika bir yer" şeklinde tanımlayarak, "Ben şahsen, araba kullanmaya başladığımda bu şehri gerçekten çok sevmeye başladım. Tüm evraklar ve ehliyetim hazır olduğunda, şehirde araba kullanmaya başladım, birçok yer keşfettim." ifadelerini kullandı.

Hafta sonları ailesiyle şehri keşfe çıktıklarını söyleyen Leon, "Küçük köpeğimizle Ankara'ya geldik. Böylece şehirdeki tüm güzel parkları, köpeğimizle yürüyüş yapabileceğimiz ve diğer ailelerle tanışabileceğimiz yerleri keşfettik. Bu yüzden şehri birçok yönden gerçekten çok seviyoruz." dedi.

Leon, önceki görev yerinin ABD olduğunu ve orada çok büyük bir Meksika topluluğu olduğunu belirterek "Burada işler elbette çok farklı çünkü Meksika topluluğumuz çok büyük değil. Çoğunlukla iş için buraya gelenlerden oluşuyor, Türklerle evli Meksikalı kadınlar da var. Elbette onlara yardım etmeye ve destek olmaya çok önem veriyoruz ama burada asıl mesele, siyasi bağlantılar kurmak ve ülkemiz ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik bağları güçlendirmek." diye konuştu.

Neredeyse her gün, Meksika ile Türkiye arasındaki büyük mesafeye rağmen Türk kültürü ile Meksika kültürü arasında fazlaca benzerlik olduğu yönünde birçok yorum duyduğunu ifade eden Leon, "İki millet de aileye çok önem veriyor. Aile bağlarımız çok güçlü ve insanlarla iletişim kurmayı seviyoruz. Mutfağımızı seviyoruz. Her şeyi yemek masasında çözüyoruz. Bence bunlar ortak noktalarımız." değerlendirmesinde bulundu.