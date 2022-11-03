Medya: ABD'nin Güney Sınırında Rekor Sayıda Göçmen Yakalandı

WASHINGTON, 3 Kasım (Xinhua) -- ABD Ulusal Halk Radyosu (NPR), ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi rakamlarına dayandırdığı haberinde, ABD'de son 12 ayda güney sınırında 2,3 milyon göçmenin yakalanarak rekor kırıldığını duyurdu.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Eagle Pass kentindeki bir kontrol noktasına doğru giden bir grup göçmene eşlik eden bir Teksas Ulusal Muhafızı, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Nick Wagner/Xinhua)

WASHINGTON, 3 Kasım (Xinhua) -- ABD Ulusal Halk Radyosu (NPR), ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi rakamlarına dayandırdığı haberinde, ABD'de son 12 ayda güney sınırında 2,3 milyon göçmenin yakalanarak rekor kırıldığını duyurdu.

NPR, yıllık toplamın (sınırda bir defadan fazla durdurulan kişiler dahil) bir yıl önce 1,7 milyonken yüzde 37 artış gösterdiğini söyledi.

Sınır Devriye Birimi rakamlarına göre sınırı aşarak ABD'ye girmeye çalışanlar arasında ölümler en fazla boğulma ve güneş çarpmasından kaynaklanıyor.

Diplomatik ilişkilerdeki gerginlik ve maliyetler yüzünden ABD, göçmenleri Venezuela, Küba ve Nikaragua'ya iade edememe ikilemiyle de karşı karşıya bulunuyor.