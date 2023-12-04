Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğünde deprem, Kocaeli'de de hissedildi. Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğünde deprem, Kocaeli'de de hissedildi.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bursa'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. " ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "Merkez üssü Gemlik Körfezi olan ve şehrimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." açıklamasında bulundu.