Mardin haber! Mardin'de tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Mardin gelişmesine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Sait Tokay yönetimindeki 16 SIU 12 plakalı tır Yeni Mahalle İpek Yolu Dedeman Kavşağı'nda Abdulilah Deniz'in kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücü Deniz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Halil İbrahim Sincar Güncel Haberler

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