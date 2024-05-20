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Mardin'de öğrencilerin yazdığı kitap tanıtıldı

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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nda bir proje kapsamında öğrencilerin yazdığı 'İçimdeki Ama' adlı kitap tanıtıldı. SADA Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı kapsamında yürütülen proje doğrultusunda yazılan kitabın tanıtımı Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programla yapıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nda bir proje kapsamında öğrencilerin yazdığı "İçimdeki Ama" adlı kitap tanıtıldı.

SADA Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı kapsamında yürütülen proje doğrultusunda yazılan kitabın tanıtımı Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programla yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan okul müdürü Şeyhmus Demir, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün programı kapsamında finanse edilen "Genç Kalemler ve Yazarlık Atölyesi Projesi"nin yıl sonu kapanışı ve kitap tanıtımı için bir araya geldiklerini söyledi.

Okullarında 6 yıldır süre gelen yazarlık atölyesi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Demir, "Projeyi bu yıl SADA Programı desteğiyle farklı bir boyuta taşıdık. İkinci kitabımızı yayınlamak nasip oldu." dedi

Proje koordinatörü Mehmet Emin Gündüz de projenin kültür, sanat ve edebiyat alanlarını kapsadığını belirtti.

Projenin öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarını, özgüvenlerinin gelişmesini, kendilerini yazılı olarak doğru biçimde ifade etmelerini amaçladığını belirten Gündüz, "Projemiz 9 aylık bir süreçti. 9 aylık sürede öğrenciler danışmanlardan eğitimler gördü. Sonunda bu güzel eser ortaya çıktı." diye konuştu.

Programda öğrencilerin şiir okudu, masal dinletisi sundu.

Programa, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Edebiyat Artuklu Mardin Eğitim Güncel Haberler

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