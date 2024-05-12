Mardin'de kamyonet çocuğa çarptı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı. Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Emin B'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı.
Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Emin B'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.