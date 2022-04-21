Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

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Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çıplaktepe Mahallesi'nde T.C. (38) yönetimindeki 34 DD 364 plakalı hafif ticari araç, D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Tesnim Alo'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü jandarma ekibince gözaltına alındı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Jandarma, Tragger, Artuklu, Mardin, Güncel, Haberler

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