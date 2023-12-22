Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.
Ekipler, firari hükümlüyü Karabent Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.