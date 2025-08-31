Mardin’de Esnafın Cep Telefonu Çalındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarküteri dükkanı işleten Edip Irmak, dükkânında cep telefonunun çalındığını bildirdi. Şüpheli, müşterim gibi davranarak Irmak'ın telefonunu alarak kaçtı. Irmak, iş yerinde yaşanan hırsızlıktan dolayı şikayette bulundu ve yetkililerden önlem talep etti.

BU KEZ CEP TELEFONU ÇALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarküteri dükkanı işleten Edip Irmak'ın bu kez de iş yerinde cep telefonu çalındı. Bugün sabah saatlerinde dükkana müşteri gibi gelen kişi, içerisinde etlerin olduğu dolabın üzerindeki Irmak'ın cep telefonunu alarak uzaklaştı. Irmak şüpheli hakkında şikayetçi olurken, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur olduğunu belirten Irmak, "Daha önce kömürümü çaldılar, şimdi de telefonumu. Bu artık bıktırdı. Telefon için şikayetçi oldum. Esnaf olarak hem maddi hem manevi zarar görüyoruz. Yetkililerden bu tür olaylara karşı daha fazla önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Haber ve Kamera: Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emeklinin gözü promosyonda! Bankalar yarın resmen duyuracak

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Yarın resmen duyurulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.