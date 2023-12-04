Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Engelliler Günü Programı Düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle program düzenlendi. Etkinlikte engellilere destek verildi ve sporcular ödüllendirildi.

Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle engellilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Artuklu Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar ve engelli bireyler katıldı.

Vali Akkoyun, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, engelli haklarına erişim, bağımsız, eşit ve adil bir yaşama katılım konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin fırsatlardan eşit düzeyde yararlanabilmesi için her türlü imkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan liderliğinde sunmaya devam edeceklerini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinesinde, özel gereksinimli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında yetenekleri ile hayata dört elle sarılmaları, mutlulukları ve refahları için çalışıyoruz ve bu çerçevede yoğun gayret gösteriyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken bugüne kadar her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla ilimizde özel gereksinimli vatandaşlarımıza sağlık, eğitim, istihdam ve evde bakım gibi temel hizmetlerin sunulmasında önemli mesafeler katettik. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için akülü araç, manuel sandalye, havalı hasta yatağı, tekerlekli engelli motosiklet ve beyaz baston gibi ihtiyaçların karşılanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk da bir konuşma yaptı.

Etkinlikte, Kızıltepe Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı gösteri maçı gerçekleştirdi.

Engellilere akülü tekerlekli sandalye, hasta karyolası, manuel tekerlekli sandalye, çocuk manuel tekerlekli sandalye, tansiyon ölçme cihazı gibi araç ve gereç dağıtımı gerçekleştirdi.

Vali Akkoyun daha sonra Türkiye'de katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara altın hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Engelliler Günü Mardin Aralık Aile Engelliler Etkinlikler Valilik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title