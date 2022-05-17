Manyas'ta direksiyon başında fenalaşan servis aracı sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Manyas'ta direksiyon başında fenalaşan servis aracı sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Süleyman Özaydın - Güncel
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Manyas'ta direksiyon başında fenalaşan servis aracı sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yolda seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü yaşamını yitirdi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde yolda seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü yaşamını yitirdi.

Bandırma'daki bir tavuk firmasının işçilerini almak üzere 10 S 36030 plakalı minibüsle kırsal Necip Mahallesi istikametine seyreden Faruk Manyas (63), Hacıosman Mahallesi mevkisinde baraj gölü civarında fenalaştı.

Yolda duran aracı gören bir vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Manyas'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üç çocuk babası Faruk Manyas'ın cenazesi, kırsal Kızık Mahallesi'nde toprağa verilecek.

AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Balıkesir, Baraj, Tavuk, Güncel, Haberler

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