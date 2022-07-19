Mantar toplarken dere yatağına düşüp, yaralandı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda mantar toplarken dere yatağına düşe Cihangir Kırım (60), yaralandı. SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ormanda mantar toplarken dere yatağına düşe Cihangir Kırım (60), yaralandı. Kendisine ulaşamayan Kırım, bölgeye sevk edilen ekiplerce bulunup, hastaneye kaldırıldı. Karapürçek ilçesinden dün sabah Akyazı ilçesinin Boztepe Mahallesi'ne mantar toplamaya gelen Hakan H. (46), Kadir A. (58) ve Cihangir Kırım ormanda farklı yönlere gitti. Cihangir Kırım'dan haber alamayan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Cep telefonu çalmasına rağmen cevap vermeyen Cihangir Kırım için öğle saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Cihangir Kırım, saat 21.30 sıralarında ekiplerce dere yatağında bulundu.Dengesini kaybedip düştüğü belirlenen Kırım, sedyeye konularak ormandaki yolda bekleyen ambulansa taşındı. Cihangir Kırım, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel Cihangir Akyazı Kırım Güncel Haberler

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