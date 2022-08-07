Manisa haberi... Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2) - Haberler

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Manisa haberi... Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2)

Manisa haberi... Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2)

Manisa gündem haberi: 50 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜManisa'nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale ile 12 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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50 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Manisa'nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale ile 12 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

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