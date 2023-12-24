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Manisa'da Zihinsel Engelli Genci Kaçırıp Para Aktaran 3 Şüpheli Tutuklandı

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Manisa Yunusemre ilçesinde zihinsel engelli bir gencin kaçırılarak banka hesabından para aktarıldığı olayda, 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da zihinsel engelli genci kaçırıp, banka hesabından kendi hesaplarına para aktardıkları öne sürülen biri kadın 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın (26) ailesi, polise başvurarak, zeka geriliği bulunan oğullarının tanımadıkları kişilerce bıçak tehdidiyle kaçırıldığını, 1 gün alıkonulduğunu, telefonu ve banka hesabı kullanılarak 200 bin lira kredi çekildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada K.A'yı kaçırıp parayı hesaplarına aktaran şüphelilerin Alaşehir ilçesinde yaşayan E.Ç. (30), Y.A. (27) ve H.Ü. (19) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Alaşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemin ardından Manisa Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yunusemre Alaşehir Manisa Banka Güvenlik Ceza Suç Hukuk Güncel Haberler

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