Manisa'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

MANİSA'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.

Yunusemre ve Şehzadeler, gece saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Sis farı ve dörtlülerini yakan sürücüler trafikte hızlarını düşürerek seyretti. Bu arada Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerince kentte hava kirliliğinin orta düzeyde olduğu gözlemlendi.(DHA)