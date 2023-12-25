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Manisa'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Manisa'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. Polis ekipleri önlem alırken, hava kirliliği orta düzeyde tespit edildi.

MANİSA'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.

Yunusemre ve Şehzadeler, gece saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Sis farı ve dörtlülerini yakan sürücüler trafikte hızlarını düşürerek seyretti. Bu arada Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerince kentte hava kirliliğinin orta düzeyde olduğu gözlemlendi.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunusemre Manisa Çevre Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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