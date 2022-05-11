Manisa'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
K.H'nin (42) kullandığı 41 AHL 647 plakalı tır, Gölmarmara kara yolu Baştanlı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sağlık ekiplerinin Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdığı sürücü K.B ve oğlu M.B'nin (15) hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel