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Manisa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda tablet, cep telefonu ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik Akhisar ilçesinde 2 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tablet, 3 cep telefonu ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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