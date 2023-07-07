Manisa'da Ayçiçeği Ekimi Yapan Üretici Memnun

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir üretici, tarlasına ayçiçeği ekerek büyükbaş hayvanlarının yem maliyetini düşürdü. Ayçiçeklerinin verimi, tarlayı güzel bir görünüme kavuşturdu ve çevredekilerin ilgisini çekti. Üretici, geçen yıla göre daha profesyonelce bir ekim gerçekleştirdiğini belirterek, hayvanlarının kilolarında artış olduğunu söyledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden bir üreticinin, tarlasına büyükbaş hayvanlarının yem maliyetini düşürmek için ekimini yaptığı ayçiçekleri, olumlu sonuç verdi.

Turgutlu ilçesine bağlı mahallelerden Irlamaz'da, çiftçi Can Canöz, 3,5 dönümlük tarlaya bu yıl ikinci kez ayçiçeği ekti.

Ayçiçeklerin olgunlaşmasıyla, tarla güzel bir görünüme kavuştu.

Yoldan geçen birçok kişinin fotoğraf çektirmek için durduğu tarla üretici Can Canöz'ü verimiyle memnun etti.

Can Canöz, AA muhabirine, yem maliyetini düşürmek için ayçiçeği ektiğini, iyi bir sonuç aldığını söyledi.

Bu yıl geçen yıla göre daha profesyonelce bir ekim gerçekleştirdiğini aktaran Canöz, "Geçtiğimiz yıl aldığımız ürünü hayvanlarımızda, oldukça faydasını gördüm. Hayvanlarımın kilolarında artış oldu. Aynı zamanda bölgeye de alternatif bir ürün olarak düşündüm, faydası olursa da ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Alternatif ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeklerinin verim durumunun, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendislerince takip edildiği de öğrenildi.