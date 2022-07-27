Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı

Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı

Erzurum'un Söğütlü mahallesinde sürü halinde bulunan mandaların, göl içerisindeki keyifli halleri Afrika belgesel görüntülerini aratmadı.

 - Güncelleme:

Erzurum'un Söğütlü mahallesinde sürü halinde bulunan mandaların, göl içerisindeki keyifli halleri Afrika belgesel görüntülerini aratmadı. Yavru bir mandanın drondan korkarak kaçması ise gülümseten görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum'un Aziziye İlçesine bağlı olan Söğütlü mahallesinde sürü halinde otlak alanlara çıkan mandalar bunaltıcı sıcak hava nedeniyle serinlemek için köy yakınlarında bulunan göllere giriyor. Mandaların serinlemek için girdiği göllerde oluşturduğu görüntüler ise belgeselleri aratmıyor. Öte yandan havadan dron ile de görüntülenen mandaların su içindeki keyifli halleri görsel şölen oluştururken, yavru bir mandanın ise drondan koşarak kaçması gülümseten sahnelere neden oldu.

(Çağrı Korkmaz - M. Ertuğrul Polat - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title