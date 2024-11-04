Manavgat'ta İlk Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Düzenlendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Belediyesi tarafından ilk kez Zeytin ve Zeytinyağı Festivali düzenlendi.

Manavgat Belediyesi'nin 1-3 Kasım tarihleri arasında; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu, MATSO ve Manavgat Ziraat Odası'nın katkılarıyla ilk kez düzenlediği Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, zeytin temalı kortejle başlayarak, antik taş yataklarda zeytin sıkımı gibi çeşitli etkinliklere sahne oldu. Ayrıca Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde zeytin tarımı ve zeytinyağı sektörüne dair çalıştay, söyleşi ve forumlar düzenlendi. Festivale çeşitli yerlerden gelenler ile kent yaşayanları yoğun ilgi gösterdi.

'ZEYTİNİN KATMA DEĞERİNİ ARTIRACAĞIZ'

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilk kez düzenledikleri festivali geleneksel hale getirip her sene daha da güçlendirerek, uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyledi. Başkan Kara, "Bu festival vesilesiyle ilçemizin ciddi bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi olduğunu ve bölgemizin bu konudaki gücünü kamuoyuna duyurmak amacıyla çıktığımız yolda çok önemli bir adım attığımıza inanıyorum. Sektör paydaşları ve zeytin üreticilerimiz ilk kez bölgede zeytinin konuşulmasından çok memnun oldular. Zeytin, 2 milyon zeytin ağacına ev sahipliği yapan ilçemiz tarım kültürünün önemli bir parçasıdır. Ayrıca önemli bir ekonomik değere de sahiptir. 11 farklı zeytin türüne ev sahipliği yapan ilçemizde; kalamata, memecik, Ayvalık, tarı ak, domat, manzanilla, arbekün, Girit, Gemlik tavşan yüreği ve sadece bize has beylik zeytini yetişiyor. Beylik zeytinimiz için ilgili kurumlarla bir araya gelerek coğrafi işaret alınmasına öncülük edeceğiz. Manavgat'ta şu an 50 bin dönüm üretim alanında yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin elde ediliyor. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren 11 zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 9- 10 bin ton zeytinyağı üretiliyor" dedi.

'MANAVGAT ZEYTİNDE KENDİ MARKALARINI YARATACAK'

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sözlerine şöyle devam etti:

"İlçemizde giderek büyüyen zeytin tarımını destekleyerek, zeytinyağı üretiminde daha ileri endüstriye geçmemiz için gerekli markalaşma ve mekanizasyon çalışmalarına öncülük edeceğiz. Zeytinyağının katma değerini yükseltecek, üreticinin refahının da artmasına katkı sağlayacak pazarlama ve kooperatifle ilgili çalışmaları destekleyeceğiz. Manavgat kendi markalarını yaratacak ve ben belediye başkanı olarak zeytin tarımının ve zeytinyağı sektörünün sürdürülebilirliğine sahip çıkacağım."

'ZEYTİN SAĞLIKTIR'

Aynı zamanda doktor da Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, zeytinin sağlığa faydasına dikkati çekerken, şunları söyledi:

"Zeytin saçımızdan tırnağımıza kadar, kalbimizden beynimize kadar her şey için sağlıklı bir üründür ve antioksidan özelliğe sahiptir. Zeytini ve zeytinyağını tüketmemiz gerekiyor. Zeytin, vücut için barıştır ve vücudun kendisiyle barışık olmasını sağlar. Bu kadar faydalı olan zeytinin ve zeytinyağının tüketilmesi ve onun değerlendirilmesi temel hedefimizdir" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİRLİK, DESTEKLER, ÖRGÜTLENME VE MARKALAŞMA KONUŞULDU

Festival kapsamında çalıştay, söyleşi ve forum düzenlendi. Tarım yazarı Mine Ataman moderatörlüğünde zeytin ve zeytinyağı çalıştayı gerçekleştirildi. Uzman akademisyenler tarafından kalite, coğrafi işaret ve gastronomi konuları ele alındı. İkinci günde gazeteci Meliha Okur moderatörlüğünde bir forum düzenlendi. Foruma katılan ünlü tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, zeytincilikteki üretici, iş gücü ve tağşiş sorunlarını dile getirirken, tarımın devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi. Antalya Tarımsal Daire Hizmetleri Başkanı Seda Özel ise iklim sorununa dikkati çekerek, suyu fazla tüketen ürünlerden kaçınılması gerektiğini ve tarımda örgütlenmenin önemini ifade etti. Festivalde ayrıca Ezgi Gözeger'in moderatörlüğünde Saraçlı Mahallesi'nde üreticilerle zeytinyağı konulu söyleşi düzenlendi. Manavgat'ın genetiği bozulmamış zeytinlerinden geleneksel taş sıkma yöntemiyle, antik çağdan kalma taş yataklarda, zeytin üreticisi kadınlar tarafından soğuk sıkım zeytinyağı etkinliği yapıldı.

MANAVGAT'IN ZEYTİNLERİNE BÜYÜK İLGİ

Festival boyunca Manavgat yöresine ait zeytin ve zeytinyağlarının sergilendiği festival çarşısı, 1-3 Kasım tarihleri arasında Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Burada, yerel üreticilerin sunduğu zeytin çeşitleri ve zeytinyağları ziyaretçiyle buluşurken, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN