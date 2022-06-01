Maltepe'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

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Maltepe'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Adem Koç - Güncel
Maltepe'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Maltepe'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 Z 8944 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 ELJ 926 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Adem Koç - Güncel

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