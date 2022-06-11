Malkara'da yangında 2 ev hasar gördü - Haberler

Malkara'da yangında 2 ev hasar gördü Malkara ilçesinde çıkan yangınlarda 2 ev hasar gördü. Malkara ilçesinde çıkan yangınlarda 2 ev hasar gördü. Alınan bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Çeşme Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, yanındaki eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi, bir evde hasar oluştu. ??????? AA / Ömür Çolak - Güncel Güncel Haberler

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