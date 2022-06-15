Mali, G5 Sahel Gücü'nden personelini ay sonundan itibaren çekecek Mali, daha önce çekildiğini açıkladığı G5 Sahel Görev Gücünde yer alan Malili personelin görevine 30 Haziran'dan itibaren son verileceğini duyurdu. Mali, daha önce çekildiğini açıkladığı G5 Sahel Görev Gücünde yer alan Malili personelin görevine 30 Haziran'dan itibaren son verileceğini duyurdu. Mali Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, G5 Sahel Görev Gücü kapsamında görev yapan Malili personelin 30 Haziran itibarıyla çekilmeye başlanacağı belirtildi. Mali, 15 Mayıs'ta G5 Sahel Gücü'nün tüm organlarından çekildiği açıklamıştı. Nijer, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 Sahel Gücü, bölgede güvenlik, insani ve ekonomik duruma ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla 2014'te kurulmuştu. Bölgenin kalkınması, iş birliği ve güvenlik politikalarının geliştirilmesi amacının yanı sıra bölgedeki Mağrip el-Kaidesi, Murabitun, DEAŞ ve Boko Haram gibi terör gruplarına karşı savaşan Fransız gücü ve Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonuna (MINUSMA) destek verme hedefiyle kurulan G5 Sahel Gücü'nün merkezi, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'da bulunuyor. AA / Fatma Esma Arslan - Güncel Koruyucu Aile Günü Moritanya Güncel Haberler

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