Üye Girişi
Haberler

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, bölgesel işbirliğinin önemini vurguladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, dışardaki gelişmelere odaklanmak yerine ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında bölgesel işbirliği yapmanın önemini vurguladı. Enver, yatırım alanında Malezya'nın Batı ülkeleri için 'güvenli liman' olduğunu belirterek, bölgesel ekonomik bağların güçlenmesi gerektiği mesajını verdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, dışardaki gelişmelere odaklanmak yerine ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında bölgesel işbirliği yapmanın önemini vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver, yaptığı açıklamada, yatırım alanında Malezya'nın Batı ülkeleri için "güvenli liman" olduğunu belirterek, bölgesel ekonomik bağların güçlenmesi gerektiği mesajını verdi.

Gazze ve Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği şu günlerde bölgede ekonomik güçlenme, yatırım ve ticaret odaklı işbirliği çağrısı yapan Enver, "Çözmek için sınırlı kapasitemizin bulunduğu dışardaki gelişmelerle ilgilenmek yerine bölgesel gücümüzü kullanmalıyız." dedi.

Enver, Çin ve ABD arasında "süregelen" olaylar bulunduğunu belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında kasım ayında gerçekleştirilen görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını desteklemeyen Malezya'nın bu farklılıklara rağmen Rusya ile ilişkilerine devam etmek istediğini vurgulayan Enver, ülkesinin "açık ve samimi" görüşmeler yürüten "bağımsız dış politikaya" sahip olduğunu aktardı.

Enver, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, "Bir an evvel ateşkes yapılması ve barışçıl çözüm bulunması çağrısında bulunuyoruz. İki devletli çözümü destekliyoruz." diye konuştu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile ikili görüşmelerin devamı noktasında görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Enver, "Japonya, Malezya'nın işbirliğinde Filistin'e destek ve yardımların ulaştırılması hususundaki isteklerini dile getirdi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Enver İbrahim Ekonomi Malezya Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

 Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den 'Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok' çıkışı

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title