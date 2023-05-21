Malatya Valiliğinden hasar tespit sonuçlarına itirazlar hakkında açıklama Açıklaması

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte hasar tespit çalışması yapılan binalara ilişkin itirazlarla ilgili sonuçların açıklandığını bildirdi.

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte hasar tespit çalışması yapılan binalara ilişkin itirazlarla ilgili sonuçların açıklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Malatya'da yürütülen hasar tespit sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İtiraz hasar tespit çalışması yapılan binalara ilişkin nihai hasar sonuçları mahalle muhtarlıkları ve hasartespit.csb.gov.tr adresinde ilanen yayınlanmıştır. Vatandaşlarımız hasar sonuçlarına mahalle muhtarlıkları, hasartespit.csb.gov.tr ve e-devlet üzerinden ulaşabilirler." ifadesi kullanıldı.