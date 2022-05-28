Malatya'da yıldırım isabet eden ağaç parçalandı - Haberler

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Malatya'da yıldırım isabet eden ağaç parçalandı

AA - Bilal Timur - Güncel
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Malatya'da yıldırım isabet eden ağaç parçalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yıldırım isabet eden kayısı ağacı parçalandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yıldırım isabet eden kayısı ağacı parçalandı.

İlçede etkili olan sağanak öncesi, Aşağı Örüçkü Mahallesi Yazı mevkisinde Mehmet Uzun'a ait kayısı ağacına yıldırım isabet etti.

Görgü tanığı Aliseydi Alçin, yıldırımın isabet ettiği kayısı ağacının parçalandığını, can kaybının olmamasına sevindiklerini belirtti.

AA / Bilal Timur - Güncel

Mehmet Uzun Malatya Güncel Haberler

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