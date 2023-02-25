Malatya'da ağır hasarlı binaların enkazındaki kediler kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasar gören binalarda mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasar gören binalarda mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı. Hamidiye Mahallesi'ndeki bir enkazdan kedi sesi duyulması üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Bölgeye giden ekipler, enkazda bir kedinin bulunduğunu belirledi. Bir süre enkazda çalışma yapan ekipler, sağlık durumu iyi olduğu görülen kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Bu arada, itfaiye ekipleri Bostanbaşı Mahallesi'nde ağır hasar gören ve bir kısmı yıkılan binanın 3. katında mahsur kalan kediyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Kedi, daha sonra barınak yetkililerine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş İtfaiye Malatya kedi Güncel Haberler

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