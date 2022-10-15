Mahalle arasında mühürlü hayvanat bahçesine kaçak giriş

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, mahalle arasında faaliyet gösteren hayvanat bahçesi, aslan ve kaplanların kükreme sesi ile gürültülerinin bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla ikinci kez mühürlenip, ruhsatı iptal edildi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, mahalle arasında faaliyet gösteren hayvanat bahçesi, aslan ve kaplanların kükreme sesi ile gürültülerinin bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla ikinci kez mühürlenip, ruhsatı iptal edildi. Salı günü yapılan mühürleme işleminin ardından hayvanat bahçesinin kaçak olarak faaliyetini sürdürdüğü, ziyaretçilerin farklı kapıdan içeriye alındığı ortaya çıktı.

İş insanı Ahmet Zeki Öner, ilçedeki İncek Mahallesi'nde kiraladığı 4 bin metrekarelik arazide hayvanat bahçesi açtı. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel ile arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme sesi ile çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız oldukları gerekçesiyle ruhsat iptali için dava açtı. Ankara 18'inci İdari Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti hayvanat bahçesinde inceleme yaptı. Bilirkişi raporunda hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye verdikleri gürültünün bölgede yaşayan insanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi. Mahkeme rapor doğrultusunda, Ankara Valiliği'nin hayvanat bahçesi için verdiği 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin durdurulması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Gölbaşı Kaymakamlığı'nca mahkeme kararı doğrultusunda işletme 14 Eylül'de mühürlendi.

Özkan, mühürleme işlemine rağmen hayvanat bahçesine kaçak ziyaretçi alındığını belirterek, "Mühürlü kapının yanındaki küçük kapıdan içeriye ziyaretçi aldıklarının görüntülerine ulaştık. Oraya hiçbir şekilde ziyarete gidilmemesi gerekir. Orası hayvanlar için uygun bir yer olsaydı ruhsat iptal edilmesi olmazdı. Orası hayvanların sağlığı için zararlı bir alan. İlk mühürlendiğinde yine içeriye müşteri aldıklarına dair Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yazı da yazıldı, buna ilişkin de tutanaklarımız var. Bununla ilgili de şikayetlerimizi yaptık. Bakanlığın belirleyeceği bir yer olacak ve hayvanların aktarımı oraya yapılacak. Orada herhangi bir şekilde hayvanat bahçesi olmayacak" diye konuştu.