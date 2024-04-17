Lüleburgaz Emniyet Müdürü Osman Ünal, yeni görevine veda etti

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişliği 'ne atanan Osman Ünal için veda töreni düzenlendi.

Ünal, Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, görevini müdür yardımcısı Murat Karayılan'a devretti.

Törende personel ile vedalaşan Ünal, konuşmasında özverili çalışmalarda bulunarak üstün gayret gösteren emniyet personeline teşekkür etti.

Lüleburgaz'ın güvenliğini en üst düzeyde tutmak için çaba gösterdiklerini belirten Ünal, bu süreçte kendilerine destek olan vatandaşlara da teşekkür etti.

"84. Yılında Köy Enstitülerinde Sanat" etkinliği yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde "84. Yılında Köy Enstitülerinde Sanat" etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneğince köy enstitülerinin kuruluşunun 84'üncü yıldönümü dolayısıyla Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eğitimci Ercan Duygu köy enstitülerinde yaşam ve anılar konusunda konferans verdi. Etkinlikte şiirler okundu.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Lüleburgaz Şubesi Başkanı Hamiyet Gülaçar ile vatandaşlar katıldı.