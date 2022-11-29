Lüks Kruvaziyer Gemisi Sri Lanka'da
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KOLOMBO, 29 Kasım (Xinhua) -- Lüks bir kruvaziyer gemisi olan "Mein Schiff 5", Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'na yanaştı, 29 Kasım 2022. Sri Lanka Liman İdaresi, 2.000'den fazla yolcu taşıyan süper lüks kruvaziyer gemisinin Salı günü Kolombo Limanı'na vardığını duyurdu.
KOLOMBO, 29 Kasım (Xinhua) -- Lüks bir kruvaziyer gemisi olan "Mein Schiff 5", Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'na yanaştı, 29 Kasım 2022. Sri Lanka Liman İdaresi, 2.000'den fazla yolcu taşıyan süper lüks kruvaziyer gemisinin Salı günü Kolombo Limanı'na vardığını duyurdu. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel