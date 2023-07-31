İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen narko terör operasyonu ile terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini açıkladı.

Lice'de narko terör operasyonu ile PKK'ya darbe

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen narko terör operasyonu ile terör örgütünün 11 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Lice kırsalında narko terör operasyonu gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi. Bakan Yerlikaya, paylaşımda uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini de vurguladı.

Operasyonda 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi.