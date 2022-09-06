LEVENT GÖKTAŞ BULGARİSTAN DA MAHKEMEYE ÇIKARILDI

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Haskovo'da mahkemeye çıkarıldı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 gün önce Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı. Gözaltına alınan ve savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, bugün Haskova İl Mahkemesi'ne çıkarıldı. Elleri kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Göktaş, hakkında savcılık mahkemeden 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Göktaş'ı savunan Bulgar avukat İvan İvanov, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin Bulgaristan'a yasa dışı girmekle suçlandığını belirterek, kendisinin yeşil pasaportu bulunduğunu ve AB ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyledi. İvanov, "Arandığı için Bulgaristan'a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş" dedi. Göktaş'ın duruşması sürüyor.

MAHKEME 40 GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ VERDİ

Bulgaristan'ın Haskovo kentinde mahkemeye çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'a 40 gün ek gözaltı süresi verildi. Duruşmada ek gözetim süresinin şüphelinin yabancı olması, sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesi nedeniyle verildiği belirtildi. Kararda şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir engel bulunmadığını ancak bu konudaki prosedürün daha sonra işletileceği kaydedildi. Göktaş, mahkemenin gözetim süresini 40 gün uzatmasıyla ilgili kararına Plovdiv'deki istinaf mahkemesine 3 gün içinde itirazda bulunabilecek.

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Gurbet GÖKÇE/EDİRNE, (DHA)-