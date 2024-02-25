Kuzuların anneleriyle renkli buluşması böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar dron ile görüntülendi.

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Elazığ'da da renkli görüntüler oluştu. Merkeze bağlı Güneyçayırı köyünde koyun besleyen üreticiler, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Yeni yılın girişi ile kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Renkli ve duygusal görüntüler oluşturan o anlar, dron ile saniye saniye kayda alındı.

Koyun ve kuzuları günde iki defa buluşturduklarını belirten Mahmut Çağdak, "Herkes kendi yavrusunu tanır. Her hayvanın kendisine has kokusu vardır. Sesiyle, rengiyle, kokusuyla hisseder. Herkes kendi yavrusunu tanır. Şubatın ilk haftasında doğumlar başlıyor. Sonlarına doğru biter. Mayısın birine kadar emziriyoruz sonra ise sağım zamanına geçiyor. 250 hayvanımız var. Çok yorucu bir iş. Zevk olmasa bu işi yapamayız" dedi.

Tayfun Çelenk ise "Koyunlar ve kuzuları günde iki sefer buluşturuyoruz. Koyun kuzu buluşması baharın habercisidir. Koyunlar kuzularını sesleri ve kokularıyla buluyorlar. Ortaya güzel görüntüler çıkıyor ama biz alışkın olduğumuz için fark edemiyoruz. Dışardan gelenler daha iyi fark ediyor. Zor iş ve meslek" diye konuştu.