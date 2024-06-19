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Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisini Kabul Etti

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Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u kabul etti. Görüşmede, iki ülkenin dostane ilişkileri ve işbirliği vurgulandı. Gashi, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve Türk toplumunun iki ülke arasında bir köprü olduğunu belirtti. Ayrıca, ekonomi, kültür ve eğitim alanındaki ikili ilişkilerin güçlü olduğu ifade edildi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u kabul etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, tarafların, iki ülkenin mükemmel dostane ilişkiler ve işbirliğine sahip olduğu görüşünü paylaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gashi, Türkiye'nin, ülkesine bağımsızlığından bu yana verdiği tüm desteklerden dolayı teşekkür ederek, en üst düzeydeki görüşmelerin yoğunluğunun karşılıklı işbirliği düzeyini kanıtladığını ifade etti.

İki ülke arasındaki bağın tarihi ve kültürel geçmişten geldiğini, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun da iki ülke arasında bir köprü olduğunu belirten Gashi, "Ülkemizde, geleneksel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının da katıldığı düzenli bir şekilde 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlanmakta." dedi.

Gashi, her iki mecliste de dostluk ve işbirliğine yönelik meclis grupları kurulduğunu, başarıyla çalıştıklarını, uluslararası parlamenter asambleleri çerçevesinde verimli bir işbirliği yürüttüklerini vurguladı.

Ekonomi, kültür ve eğitim alanındaki ikili ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğunu dikkati çeken Gashi, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın en önemli ticaret ortakları arasında olduğunu ve ülke ekonomisine çeşitli alanlarda yatırım yaptığını aktardı.

Türkiye'nin ülkesinin NATO adaylığının ilkeli bir destekçisi olduğunun altını çizen Gashi, her iki ülkenin de Avrupa Birliği'nin (AB) parçası olmasını umduğunu paylaştı.

Açıklamada ayrıca tarafların meclis ve devlet düzeyindeki karşılıklı ziyaretlerinin de devam edeceği kaydedildi.

Mecliste gerçekleştirilen görüşmede Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Arif Konak da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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