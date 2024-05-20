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Kuzey Kore, ABD'nin nükleer denemesine tepki gösterdi

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Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin gerçekleştirdiği 'kritik altı nükleer denemesi'ne tepki göstererek, ülkenin nükleer caydırıcılığını artıracağını bildirdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin genel nükleer caydırıcılık durumunu iyileştirmek için gerekli önlemleri gözden geçireceklerini belirtti.

Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin "kritik altı nükleer denemesine" tepki göstererek, ülkenin nükleer caydırıcılığının artırılacağını bildirdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, ismi açıklanmayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin genel nükleer caydırıcılık durumunu iyileştirmek için gerekli önlemleri yeniden gözden geçireceğini belirtti.

Sözcü, ABD'nin başkalarından gelen nükleer savaş tehditleri hakkında konuşmaya yetkili olmadığını, Pyongyang'ın Kore Yarımadası'nda stratejik dengesizlik ve güvenlik boşluğuna izin vermeyeceğini söyledi.

ABD'nin kritik altı nükleer denemesine tepki gösteren sözcü, Kuzey Kore'nin "Washington'un nükleer tehdidine" karşı güçlü caydırıcılık eylemiyle güvenliğini, haklarını ve çıkarlarını kesin şekilde savunacağını kaydetti.

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), geçen hafta Nevada'da "kritik altı nükleer deneme" gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

"Kritik altı deneme", 150 kilotonun altında yapılan nükleer denemeleri tanımlamak için kullanılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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