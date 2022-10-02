Kuveyt Veliaht Prensi hükümetin istifasını kabul etti

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, iki ay önce kurulan hükümetin istifasını kabul etti ve yeni kabine kurulana kadar geçici hükümet olarak görevlendirdi.

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, iki ay önce kurulan hükümetin istifasını kabul etti ve yeni kabine kurulana kadar geçici hükümet olarak görevlendirdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah 29 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından, iki ay önce kurulan hükümetin istifasını kabul etti.

Veliaht Prens, Başbakan Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah ile başkent Kuveyt'e yakın Huli ilindeki Beyan Sarayı'nda görüştü.

Başbakan, burada hükümetin istifasını Veliaht Prens'e sundu. Veliaht Prens istifayı kabul ederek, hükümeti, yeni kabine kurulana kadar geçici hükümet olarak görevlendirdi.

Haberde yeni kabinenin ne zaman kurulacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kuveyt'te son hükümet 2 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

Kuveyt'te seçimler

Kuveyt'te 29 Eylül'de sandık başına giden halk, Mecliste kendisini temsil edecek 50 kişiyi seçti.

Parlamentodaki sandalyeler için 22'si kadın, 305 aday yarıştı. Sonuçlara göre 12'si daha önce hiç parlamentoda yer almayanlar olmak üzere Meclise 27 yeni isim girdi.

Böylece parlamentonun yüzde 54'ü değişmiş oldu. Kadın adaylardan da 2 kişi yeniden Meclise girebildi. Ülkede ilk kez 2008'de parlamentoya girmeyi başaran kadın üyeler, 2020 yılında seçilememişti.

Bu arada Kuveyt tarihinde bir ilk gerçekleşti ve tutuklu iki aday seçimleri kazanarak, parlamentoya girmeye hak kazandı.